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    20 ноября 2020, 12:03

    Представители Cyberpunk 2077 показали новые трейлеры с Киану Ривзом

    Полина Петрова

    Польская компания CD PROJEKT RED опубликовала в Сети два новых трейлера к игре Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом в роли Джонни Сильверхенда, информирует iReactor.
    Представители Cyberpunk 2077 показали новые трейлеры с Киану Ривзом

    Пятый выпуск Night City Wire посвящен самому Сильверхенду. Это персонаж, который давно умер. В первом ролике рассказывается, что протагонисту игры вживили специальный чип, после чего он начинает видеть героя.

    Во втором трейлере Ривз делится своими впечатлениями от участия в проекте. Киану пояснил, что ему и раньше приходилось работать в качестве актера дубляжа. По словам артиста, у него получилось сыграть сразу несколько характеров Сильверхенда. Этот персонаж меняется с развитием сюжета согласно решениям, которые принимаются игроком.

    Ранее сообщалось, что японская Sega Sammy продаст 85,1% своего бизнеса игровых автоматов. Покупателем станет ее компания-конкурент Genda. В официальном заявлении сказано, что сделку планируют завершить до конца 2020 года. Отмечается, что пандемия «серьезно затронула» сегмент развлекательных продуктов компании.