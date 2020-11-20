Представители Cyberpunk 2077 показали новые трейлеры с Киану Ривзом

Пятый выпуск Night City Wire посвящен самому Сильверхенду. Это персонаж, который давно умер. В первом ролике рассказывается, что протагонисту игры вживили специальный чип, после чего он начинает видеть героя.

Во втором трейлере Ривз делится своими впечатлениями от участия в проекте. Киану пояснил, что ему и раньше приходилось работать в качестве актера дубляжа. По словам артиста, у него получилось сыграть сразу несколько характеров Сильверхенда. Этот персонаж меняется с развитием сюжета согласно решениям, которые принимаются игроком.

Ранее сообщалось, что японская Sega Sammy продаст 85,1% своего бизнеса игровых автоматов. Покупателем станет ее компания-конкурент Genda. В официальном заявлении сказано, что сделку планируют завершить до конца 2020 года. Отмечается, что пандемия «серьезно затронула» сегмент развлекательных продуктов компании.