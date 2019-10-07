Представители Бориса Моисеева рассказали о состоянии певца

«У него все в обычном режиме. СМИ делают эти вбросы каждые два месяца, но все равно ему не лучше и не хуже», — заверил арт-директор артиста Сергей Горох.

По его словам, Моисеев провел целый месяц у Лаймы Вайкуле и встретил день рождения в Маймами. Он добавил, состояние певца стабильно, а слухи о проблемах с речью — это старые истории, «факты десятилетней давности».

В свою очередь бывший концертный директор звезды Виталий Фроликов объяснил, почему Моисеев не работает последние годы.

«Все это связано со здоровьем», — указал собеседник информагентства.