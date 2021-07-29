Представители актера Боба Оденкерка сообщили о его состоянии после госпитализации

Актер Боб Оденкерк находится в стабильном состоянии. Звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» был срочно доставлен в больницу со съемочной площадки из-за проблем с сердцем.

«Мы можем подтвердить, что Боб находится в стабильном состоянии после инцидента, связанного с сердцем», — заявили представители актера CBS News.

Новость о госпитализации Оденкерка вызвала бурю поддержки в социальных сетях. Коллеги также не остались равнодушны к случившемуся. Майкл Маккин, который в «Лучше звоните Солу» играет брата героя Оденкерка, написал, что посылает в качестве поддержки огромную любовь.

Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон также написал пост в Instagram.

«Пожалуйста, найдите минутку в свой сегодняшний день, чтобы подумать о нем и послать ему позитивные мысли и молитвы. Спасибо», — написал актер.

Накануне Боб Оденкерк на съемках шестого, заключительного сезона «Лучше звоните Солу» упал в обморок. Ему вызвали скорую помощь, но врачи приняли решение о госпитализации.