Представитель Заворотнюк объяснил отсутствие комментариев

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — рассказал Христов.

Ранее СМИ заявили, что врачи подключили Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не могла самостоятельно дышать. Медики поддерживали состояние актрисы с помощью препаратов. Но позднее медикаментозный сон заслуженной артистки перешел в глубокую кому. Теперь ее состояние оценивается как крайне тяжелое, утверждают издания.

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Заворотнюк в тяжелом состоянии оперативно доставили в одну из московских клиник 13 сентября, писали СМИ. Ее привезли из Польши, где она лечилась в последний год. Врачи диагностировали у актрисы рак мозга. На фоне тяжелой болезни врачи нашли у пациентки и воспаление легких.

Тогда Христов говорил о «нормальном» состоянии артистки. В это же время продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. По его словам, «врачи бессильны».

По неподтвержденной информации рак мозга у 48-летней Заворотнюк обнаружили после рождения третьего ребенка — дочери Милы.