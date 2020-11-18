Представитель Вайнштейна ответил на слухи о его тяжелой болезни

Он уточнил, что у Вайнштейна множество хронических заболеваний. Среди них болезнь сердца, высокое давление и стеноз позвоночного канала.

«Мы работаем со службой исполнения наказаний и великолепной командой исправительной колонии Венде, чтобы предоставлять мистеру Вайнштейну всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал собеседник.

До этого появилась информация, что у продюсера поднялась высокая температура, и его изолировали с подозрением на коронавирус.

В октябре Вайнштейна обвинили в новых эпизодах изнасилования и сексуальных домогательств. В марте этого года его уже приговорили к 23 годам заключения по похожим статьям.

Обвинение предъявила прокуратура округа Лос-Анджелес. Документы опубликованы на сайте окружного прокурора Джеки Лейси.

Продюсера обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти женщин. Все эпизоды произошли в 2004–2013 годах. Если Вайнштейна признают виновным, срок его заключения может увеличиться на несколько десятков лет.