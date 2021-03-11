Представитель ТНТ рассказал, какой проект заменит шоу «Бородина против Бузовой»

Представитель телеканала ТНТ сообщил о закрытии шоу «Бородина против Бузовой». Теперь знаменитости будут вести новый проект, написал StarHit.

«Продюсеры потребовали полной смены формата, так как этот поднадоел зрителям. Причем, если бы „пилот“ не понравился руководству, Оля и Ксюша просто потеряли бы работу», — рассказал собеседник издания.

Первый выпуск снимут 11 марта. Создатели программы решили отойти от скандального стиля. Демонстративных конфликтов и драк зрители больше не увидят. Ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова будут беседовать на актуальные темы. В студию начнут приглашать экспертов, чтобы те высказались по поводу определенных вопросов.

Новая студия окрашена в светлые тона, в ней есть барная стойка. Как считают создатели шоу, этот интерьер расположит гостей к искреннему разговору.