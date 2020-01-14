Представитель Смолова не подтвердил его женитьбу на 17-летней внучке Ельцина

PR-директор нападающего московского «Локомотива» и сборной России Елена Болотова заявила, что сведения о планируемом торжестве — только догадки. Она также уточнила, что снимок, который появился на личной странице российского футболиста в Instagram, не связан с его женитьбой.

«Я не вижу связи между фотографией и свадьбой. Это всего лишь предположение. Просто кто-то написал, что он готов женится, — на этом все. Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить», — пояснила Болотова.

Ранее менеджеры испанского профессионального футбольного клуба «Эспаньол» из города Барселоны начали переговоры с московским «Локомотивом». Иностранное руководство планирует трансфер российского футболиста Федора Смолова.