Представитель режиссера Соловьева опроверг экстренную операцию

Представитель режиссера Сергея Соловьева опроверг его госпитализацию. Ранее в СМИ появилась информация об экстренной операции режиссера.

«Не могу ничего об этом сказать, какая больница? Нормально все с ним», — сказал «360» представитель Соловьева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Соловьева забрали в больницу после того, как он пожаловался на сильную боль в левой голени. Там у него диагностировали инфильтрат нижних конечностей, когда в тканях организма скапливаются клеточные элементы с примесью крови и лимфы. Соловьеву якобы сделали экстренную операцию, после чего оставили в реанимации. Ситуация осложняется тем, что режиссер страдает диабетом.

Сергею Соловьеву 75 лет. Он является лауреатом премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, а также народным артистом России. Среди наиболее известных его работ «Асса», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».