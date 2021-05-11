Представитель Пореченкова прокомментировал новости о его выдвижении в ГД

Представитель российского актера Михаила Пореченкова Максим Королев прокомментировал новости о его выдвижении в Госдуму. Накануне СМИ сообщили, что артист может стать одним из кандидатов на грядущих выборах, написал сайт «Политика сегодня».

«Я в первый раз об этом слышу», — подчеркнул Королев.

По информации издания «Коммерсант», решение по поводу кандидатуры актера еще не принимали. Источник уточнил, что, если Пореченков пойдет на выборы, то будет баллотироваться по одномандатному округу в Нижегородской области.

Отмечается, что документов на праймериз от Михаила пока нет.