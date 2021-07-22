Представитель MakSим ответил на новости о разрушении легких певицы

Лечащие врачи MakSим (Марины Абросимовой) не дают никакой информации журналистам. Так официальный представитель певицы Яна Богушевская отреагировала на мнение пульмонолога Вячеслава Овечкина о КТ певицы.

«Наши врачи дают информацию только родителям, а не журналистам», — приводит РИА «Новости» слова Богушевской. Собеседница добавила, что Абросимова по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал сайту Life, что в легких MakSим развивается бактериальная инфекция и увеличивается количество жидкости. Он изучил результаты КТ и отметил, что легкие певицы разрушаются.

Накануне Богушевская заявила, что слухи о состоянии заболевшей исполнительницы — это выдумки желтой прессы. Ее лечащие врачи точно не сливают информацию СМИ.

MakSим в тяжелом состоянии попала в больницу с пневмонией и подозрением на ковид в конце июня. У нее обширное поражение легких. Женщину погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже певицу перевели на ЭКМО.