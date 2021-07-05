Представитель МакSим оценил шансы на отключение певицы от ИВЛ

Певицу МакSим пока не планируют отключать от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом заявил представитель артистки.

По его словам, состояние артистки остается стабильно тяжелым. Никаких положительных изменений не произошло, сообщило РИА «Новости».

МакSим была госпитализирована в середине июня. У артистки была высокая температура. Тест на коронавирус был отрицательным. Через несколько дней врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к ИВЛ.

Директор артистки Маргарита Соколова обратилась к фанатам МакSим в Instagram. Она рассказала, что певицу соборовал отец Лука и в эти моменты она «пришла в какое-то осознание». По словам Соколовой, надежда на улучшение есть.

«Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты», — добавила она.

Певице 38 лет, она воспитывает двоих детей. Поклонники МакSим запустили в Сети флешмоб в ее поддержку. Видео с хештегом #МакSимЖиви посмотрели более 1,5 миллиона раз. Поклонники продолжают публиковать ролики с метками #МыСтобой, #Максимдержись и другими.