Представитель Киркорова рассказала о результатах его теста на коронавирус

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала «360», что пока из лаборатории не звонили. По ее словам, это может означать, что все хорошо.

«Они звонят, если положительный результат. Если не звонят — значит все хорошо», — рассказала она. Она добавила, что специалисты должны были позвонить вчера или сегодня утром, в случае положительного теста.

«Лист с анализами мы пока не получили», — отметила Успенская.

Она сообщила, что завтра встретится с певцом и сможет точно узнать пришли ли бумаги о результате анализа.

Ранее Киркоров выложил в своем Instagram ролик. Помимо артиста мазки взяли у двух его детей, отца музыканта Бедроса и мачехи Людмилы. Результат должен был быть 5 мая.

Коронавирусной инфекцией уже переболели несколько коллег по сцене. Лев Лещенко одним из первых справился с пневмонией, которую спровоцировал коронавирус.

Надежду Бабкину на днях выписали из больницы. Народная артистка находилась в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. У певицы тест показал отрицательный результат на коронавирус.

В России зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 10 559 новых заболеваний. Погибли 1537 человек, по данным стопкоронавирус.рф.