Представитель кастинг-службы «Дома-2» сообщил, что проект пока заморожен

Представитель кастинг-службы и бывшая участница телевизионного шоу «Дома-2» Надежда Ермакова сообщила в своем Instagram-аккаунте, что возобновления съемок не планируется, написал сайт URA.ru.

«Пока не будет запуска», — заявила Ермакова.

Корреспондент издания направил запрос по поводу работы проекта в «Газпром-Медиа». Ответа еще не поступило.

В начале февраля сотрудница кастинг-службы объявила о старте дистанционного кастинга для участия в шоу. Программа закрылась на канале ТНТ в декабре минувшего года. После этого в СМИ появилась информация, что «Дом-2» будут показывать на СТС Love.

По данным инсайдеров, проблемы заключаются в контракте. Пока не решено, за сколько канал покупает производство шоу. Авторы проекта намерены прийти к договоренностям. Программу снимают блоками по шесть выпусков. Производственная компания тратит на съемки одну сумму, а телеканал платит больше.

Уточняется, что в новых выпусках Ольга Бузова и Ксения Бородина предстанут в роли подруг. Выпуски получаются скучными, что тоже тормозит запуск шоу.