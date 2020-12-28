Представитель «Иванушек» рассказала о звездной болезни участников группы

Она вспомнила, как осенью 1996 года в Зеленограде стояла у служебного входа концертного зала и беседовала с вышедшим покурить парнем. В ходе разговора стало ясно, что это концертный директор мужского трио. Чтобы посетить концерт звезд, она сделала уборку в офисе продюсера группы Игоря Матвиенко. Спустя время Чеснов предложил девушке иногда убираться в гримерках за билеты на выступления коллектива.

Постепенно Олеся стала помощницей продюсера. Она должна была рассказывать Чеснову информацию, касающуюся всего, что происходило в группе. Несколько раз певцы пытались избавиться от Сазыкиной. Так, Андрей Григорьев-Апполонов провоцировал девушку и просил о ее увольнении, пишет сайт «Дни.ру».

«Парни поймали звездную болезнь и вели себя не совсем адекватно. Рыжий с Андреевым практически всегда напивались. После концертов отправлялись дальше развлекаться. Снимали официанток и гостиничных администраторш», — отметила Олеся.

Женщина заявила, что жизнь «Иванушек» была похожа на художественный фильм.