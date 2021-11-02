Представитель Гаркалина рассказал о его самочувствии

Татьяна Теплова, официальный представитель Валерия Гаркалина и близкий друг его семьи, опровергла информацию некоторых СМИ о том, что состоянии актера ухудшается. Об этом написала teleprogramma.pro.

По словам Тепловой, она ничего не знает о том, что артисту назначают новые препараты для сердца, как пишут некоторые СМИ.

«Я понятия не имею, где журналисты берут эту информацию. Потому что ни у меня, ни у дочки Валерия Борисовича таких новостей нет. Я думаю, что если бы все было действительно так, то его дочери бы все сказали, но ничего подобного нам не говорили. Мы только знаем, что он в реанимации, а на каких аппаратах — не сообщали. Ни про новые препараты для поддержки сердца, ни про сепсис ничего не говорили», — сказала она.

Теплова добавила, что Гаркалин действительно находится в реанимации, но все остальные сведения о его здоровье, по ее словам, не являются правдой.

Некоторые СМИ ранее писали, что у звезды «Ширли-мырли» начались проблемы с сердцем и что он подключен к аппарату ЭКМО, пояснило Утро.ру.