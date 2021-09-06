Представитель Федора Емельяненко подтвердил, что спортсмен подал документы в аграрный университет

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко действительно подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом сообщила «360» представитель спортсмена Юлия.

«Да, действительно Федор подал документы», — подчеркнула она, но не сообщила других подробностей.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителя приемной комиссии вуза сообщило, что боец подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.

«Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура „Садоводство“, на заочное отделение», — процитировало агентства слова представителя вуза.

Он также уточнил, что всем, кто подал документы, нужно сдать несколько экзаменов. Именно по результатам этих экзаменов пройдет зачисление — оно состоится в конце сентября. Первые экзамены стартуют на следующей неделе.

Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC. Он также дважды становился чемпионом по версии RINGS и WAMMA. При этом Емельяненко 10 раз становился чемпионом России по боевому самбо и четыре раза — чемпионом мира.