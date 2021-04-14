Представитель Дженнифер Энистон прокомментировал слухи о ее материнстве

Официальный представитель Дженнифер Энистон развеял слухи о том, что артистка захотела стать матерью в 52 года. Об этом рассказало The Mirror.

Издание заявило о том, что Энистон собиралась взять девочку из приюта Casa Hogar Sion. Сама участница проекта «Друзья» являлась многолетним куратором приюта и не первый год осуществляла пожертвования.

СМИ связались с представителем актрисы, который заявил о том, что эта информация имеет характер слухов.

«Эта история выдумка. Ничего такого не планировалось и не происходило», — заявил он.

Энистон старается держать свою личную жизнь в тайне, поэтому про нее мало что известно. Последний роман был у нее с актером Джастином Теру, с которым они познакомились на съемочной площадке. Однако в 2018 году пара рассталась, напомнили ИА Nation News.