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    14 апреля 2021, 11:07

    Представитель Дженнифер Энистон прокомментировал слухи о ее материнстве

    Гора Орлов

    Официальный представитель Дженнифер Энистон развеял слухи о том, что артистка захотела стать матерью в 52 года. Об этом рассказало The Mirror.

    Издание заявило о том, что Энистон собиралась взять девочку из приюта Casa Hogar Sion. Сама участница проекта «Друзья» являлась многолетним куратором приюта и не первый год осуществляла пожертвования.

    СМИ связались с представителем актрисы, который заявил о том, что эта информация имеет характер слухов.

    «Эта история выдумка. Ничего такого не планировалось и не происходило», — заявил он.

    Энистон старается держать свою личную жизнь в тайне, поэтому про нее мало что известно. Последний роман был у нее с актером Джастином Теру, с которым они познакомились на съемочной площадке. Однако в 2018 году пара рассталась, напомнили ИА Nation News.