Представитель Балуева опроверг сообщение о госпитализации актера

Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации. В беседе с РИА «Новости» представитель актера заметил, что Балуев переболел COVID-19 в легкой форме и сейчас здоров.

«Александр находится дома, чувствует себя хорошо», — рассказала представитель Балуева. По ее словам, актер еще в мае сделал вакцину от коронавируса и переболел в легкой форме.

Представитель актера также добавила, что на сегодняшний день Балуев «абсолютно здоров».

В СМИ до этого сообщалось, что Александра Балуева госпитализировали в больницу в Коммунарке.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом и госпитализации. Он призвал всех вакцинироваться от коронавируса, потому что именно благодаря прививке, по словам Боярского, заболевание у него проходит в легкой форме. О заражении актера коронавирусом стало известно на прошлой неделе. Боярский почувствовал легкое недомогание: головокружение и повышение давления. Тест подтвердил заражение, хотя серьезных симптомов не было.