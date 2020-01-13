Представитель Бабкиной удивился мемуарам Кадышевой и назвал их не заслуживающим внимания «тявканьем»

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что певица не будет реагировать на оскорбления Кадышевой. Как написал в соцсети Instagram Рустам Солнцев, последняя назвала коллегу «бездарной» и «фонограммным фуфлом». Кроме того, в приведенной цитате описывается драка певиц.

«Безусловно, неэтично это [оскорбления] выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном. С творчеством у нее все замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны», - рассказал Сергей Горох.

Он также отметил, что знает Кадышеву с совершенно другой стороны и очень удивлен таким ее поведением.

«Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации — мне просто странно и непонятно. Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», — процитировал концертного директора Бабкиной портал „Дни.ру“.

Как отметил «Царьград», в Сети нет в открытом доступе мемуаров Надежды Кадышевой под названием «Рок-н-ролл — это я!».