27 января 2020, 16:18
Представитель Андрейченко опроверг слухи о ее участии в аварии в Мексике
В прессе появилась информация о том, что советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко попала в аварию в Мексике. Однако ее представитель Ян Трунцев опроверг эту новость, сообщила «Газета.ru».
На личной странице Андрейченко в Instаgrаm появилась публикация о ДТП с участием неизвестной женщины, однако позже пост удалили.
«Да, это фейковое сообщение. Человек прислал, перепутав день аварии. Это случилось все в пятницу, а Наталья пропала в субботу днем», — уточнил Трунцев.
Ранее заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко приехала в гости к подруге в Мексику. Но спустя некоторое время перестала выходить на связь.