Представитель Андрейченко опроверг слухи о ее участии в аварии в Мексике

На личной странице Андрейченко в Instаgrаm появилась публикация о ДТП с участием неизвестной женщины, однако позже пост удалили.

«Да, это фейковое сообщение. Человек прислал, перепутав день аварии. Это случилось все в пятницу, а Наталья пропала в субботу днем», — уточнил Трунцев.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко приехала в гости к подруге в Мексику. Но спустя некоторое время перестала выходить на связь.