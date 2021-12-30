Поклонники шведского диджея Avicii смогут прочитать его предсмертные записи, которые были опубликованы в биографической книге «Тим — официальная биография Avicii». Тим Берглинг вел их в больнице, когда лечился от депрессии, алкогольной зависимости и панкреатита. Об этом написало издание TMZ.

Диджей писал, что дни в больнице для него были словно каникулы.

«Дни в больнице были самыми бестревожными и расслабленными, какие я могу вспомнить за последние шесть лет, мои настоящие каникулы, депрессивно звучит, конечно», — процитировала «Газета.ru» слова Берглинга.

По его словам, врачи не раз советовали перестать пить алкоголь хотя бы год, однако он отказывался.

«Конечно, большинство докторов я не слушал, я слушал парочку, которая говорила, что все нормально, если быть осторожным. Я был невежественным и наивным, гастролировал, я все еще в бесконечных гастролях», — писал он.

Avicii покончил с собой 20 апреля 2018 года. Его хит Wake Me Up до сих пор сейчас попадает в топ-листы самых популярных песен.