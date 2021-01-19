Предсмертные сообщения Началовой из больницы выложили в Сеть

Голосовые сообщения Юлии Началовой, отправленные близким из больницы, войдут в документальный фильм о певице. Его покажут на Первом канале в рамках программы «Док-ток».

Анонс программы, посвященной жизни и смерти певицы Юлии Началовой, опубликовала ее подруга и пиар-директор Анна Исаева в Instagram. Она заявила, что в рекламе выпуска «Док-ток» можно услышать подлинный голос Юли.

«В самом фильме, построенном на рассказах близких и сценах, воссозданных и доработанных режиссерами телеканала, вы увидите многое из событий, произошедших в ее жизни», — написала Исаева.

Голосовые сообщения специально для документальной передачи предоставили родственники покойной певицы.

«Сегодня поднялась температура 39, я без памяти. <…> Короче, в реанимацию… Там хотели чистить, резать ногу», — говорит Юлия Началова.

Фильм о Началовой покажут в эфире «Док-ток» 25, 26 и 27 января.

Юлия Началова умерла в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. У нее осталось дочь Вера. Уже на днях, 31 января 2021 года, ей могло бы исполниться 40 лет.