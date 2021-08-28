Предполагаемое фото Пелевина появилось в Сети

В СМИ опубликовали фотографию писателя Виктора Пелевина, который около 20 лет не появлялся на публике. Журналисты нашли снимок в даркнете.

Фотографию писателя опубликовал The Blueprint. По предположению автора статьи Вадима Смыслова, фото было снято в 2020 году. Снимок ему прислал анонимный информатор с ником Чекист.

По просьбе издания, снимок проверила одна из лидирующих мировых компаний в области биометрических технологий, которые могут распознавать людей по фотографиям в разном возрасте. Сходство составило 75%, или «одно ложное совпадение на сто миллионов сравнений».

«С достаточно большой вероятностью это один и тот же человек», — прокомментировали The Blueprint в компании.

Автор статьи также задумался об анонимном аниматоре. Он вспомнил, что в 2016 году, за четыре дня до предполагаемой смерти, Виктор Пелевин выпустил пятнадцатую по счету книгу «Лампа Мафусаила», у которой было второе заглавие «Крайняя битва чекистов с масонами».

«Я не знал того, кто решил мне помочь. Или — еще сильнее запутать», — отметил автор статьи.