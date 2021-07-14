Предполагаемая возлюбленная Гарика Харламова отказалась говорить о личной жизни

Катерина Ковальчук стала известна после съемок сериала «Гусар». О ней также заговорили как о возлюбленной главного героя картины и комика Гарика Харламова, хотя подтверждений романа не было. Девушка призналась, что не собирается афишировать личную жизнь, потому что «счастье любит тишину».

«Счастье любит тишину. Вот и все. Люди всегда будут что-то говорить, а мне что? Я живу в своем мире, для себя и своей семьи и не обязана „обслуживать“ окружающих», — рассказала она в интервью Peopletalk.

Ковальчук 28 лет, первые шаги в кино она сделала в Голливуде, сыграв главную роль в короткометражном фильме «Рядовой». Сейчас за ее плечами 16 проектов. В интервью молодая актриса также призналась, что начала развивать себя в сторону сильных персонажей с внутренним стержнем. При этом она заявила, что не станет работать на камеру обнаженной, только если эта история оправдана и в ней есть смысл.

О разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус стало известно в июне 2020 года. Асмус тогда заявила, что они приняли это решение еще год назад. Ходили слухи, что к разводу подтолкнула сцена из фильма «Текст», в которой Асмус снялась в обнаженном виде. Но точная причина все еще неизвестна. Тем не менее Харламов поблагодарил супругу за годы совместной жизни и подчеркнул, что они вместе будут воспитывать их дочь Анастасию.