Предполагаемая любовница Мамаева прилетит в Россию

Предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева испанская модель Ирен Гарсия Морено прилетит в Россию. Об этом сообщила ее адвокат Тереза Буэйес.

Буэйес подтвердила в разговоре с «РБ Спорт», что Ирен намерена приехать в Москву, но точных сроков ее визита пока нет. Адвокат отметила, что в этом вопросе «все зависит от Первого канала», журналисты которого пригласили модель на интервью.

Также Буэйес раскрыла некоторые подробности по делу против супруги Павла Мамаева Аланы. По ее словам, документы еще не переданы в суд.

«Документы по делу Аланы Мамаевой еще не переданы в суд. Алана опубликовала личные данные Ирен, угрожала ей, и мы обращаемся в суд в своей стране. Если Алана решит приехать в Испанию, она будет задержана в аэропорту и доставлена в суд, где ей зададут ряд вопросов», — отметила адвокат. Также она подчеркнула, что готовит бумаги.

Буэйес отдельно отметила, что встречаться в России с Мамаевым ее клиентка не собирается.

В начале марта в семье Мамаевых вспыхнул скандал. Жена футболиста Алана в своем Instagram заявила, что у мужа опять появилась любовница. Она рассказала, что супруг завел интрижку на сборах в Испании. В качестве доказательств она привела SMS-переписку. Предполагаемой любовницей оказалась испанка по имени Ирен.

После таких новостей появилась информация о госпитализации Аланы Мамаевой. Якобы она наглоталась таблеток. Однако женщина опровергла эти данные и заверила, что находится дома.

Через некоторое время испанская модель оставила на своей странице в соцсети интригующую фотографию. На ней Ирен Гарсия Морено показала положительный тест на беременность.