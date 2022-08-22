В России 22 августа отметили День Государственного флага. Музыкант, автор песен, исполнитель и депутат Денис Майданов в беседе с «360» назвал праздник объединяющим нацию.

Майданов подчеркнул, что одними из главных символов РФ как раз являются гимн и флаг страны.

«Сейчас принято решение, что в начале каждой учебной недели в школах будут поднимать российский флаг и исполнять гимн — это очень правильный вектор развития с точки зрения патриотизма, приучения молодежи к своим ценностям и символам. Это современный флаг наших побед, надежд, желаний, усилий. Флаг, под которым наша молодежь должна добиваться успехов, прославляя нашу страну», — сказал он.

После выхода песни «Флаг моего государства» авторства Майданова появилось много флешмобов. Музыкант признался, что целый день получает отклики из разных российских городов.

«Это говорит о том, что народ нуждается в таком празднике. Обязательно его нужно отмечать», — заметил исполнитель.

Майданов предложил передвинуть День Государственного флага России на 31 августа: так флешмобы могли бы пронестись по всей стране.

«Такой собирающий праздник. <…> День Государственного флага — консолидирующий нацию [праздник]. Хорошо было бы [провести его] чуть позже. Многие еще в отпусках. Но молодежь делает флешмобы, они тоже стремится к символам. В этом как раз и есть единение поколений», — обратил внимание Майданов.

Музыкант добавил, что регулярно бывает с концертами в Донбассе и на освобожденных территориях.

«Всегда, когда выдается возможность и есть необходимость, я езжу. Потому что это наша русская земля, наши русские люди. Мы обязательно должны их поддерживать, должны соединять наши территории и наших людей. Это должно происходить и происходит во всех сферах», — сказал он.

Майданов рассказал, что тесно сотрудничает с министерствами культуры Луганской и Донецкой народных республик. Стороны уже наметили и реализуют «большой фронт работы по взаимной интеграции коллективов культуры ЛНР и ДНР в российское пространство и наоборот».

«Работы у нас еще много, и она будет продолжаться», — заключил музыкант.