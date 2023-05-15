Знаменитости 15 мая 2023, 16:46 Правозащитник Ионов призвал завести на Галкина уголовное дело

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Телеведущего и юмориста Максима Галкина* нужно объявить в международный розыск, а также возбудить в отношении него уголовное дело. Таким мнением поделился с Runews правозащитник Александр Ионов.

Его возмутило стремление артиста избавиться от статуса иностранного агента.

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«С Галкиным* можно поступить только одним образом — возбудив на него уголовное дело и объявив его в международный розыск», — подчеркнул Александр Ионов.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* подал в суд, чтобы оспорить признание его иноагентом.

*Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

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