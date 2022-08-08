Правозащитник Алекшин призвал актрису Шукшину отказаться от опрометчивых заявлений

Актриса Мария Шукшина призвала писать доносы на соотечественников, которые слушают исполнителей украинского происхождения — Софию Ротару и Верку Сердючку. Звездный адвокат Андрей Алешкин в интервью «Экспресс газете» заявил, что подобное смешение культуры и политики недопустимо.

«Культуру можно использовать в качестве моста между народами и между странами даже в условиях обострения каких-то отношений, считает президент РФ Владимир Путин. Видимо, мнение главы государства для Шукшиной не указ», — предположил он.

По его словам, Конституция страны не предусматривает запрет на выбор музыкального сопровождения. Также Алешкин предположил, что яркие заявления Шукшиной являются способом напомнить о себе. По его мнению, актриса давно не рассказывала об успехах в карьере. Кроме того, адвокат уличил Шукшину в негативном влиянии на имя ее отца — знаменитого советского актера и кинорежиссера.

«Для пиара можно было найти иной способ», — заявил Алешкин.