Эксклюзив 17 августа 2023, 14:59 Правоохранители начали проверку сообщений с угрозами убийством Ладе Дэнс Адвокат Жорин: правоохранители начали проверку сообщений с угрозами Ладе Дэнс

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Материалы об угрозах, поступающие попавшей в ДТП певице Ладе Дэнс, передали правоохранительным органам. Проверка уже началась, сообщил адвокат Сергей Жорин, к которому обратился продюсер артистки Сергей Пудовкин. Видеокомментарий юриста появился в распоряжении «360».

«По просьбе Сергея Пудовкина <…> наша коллегия адвокатов занялась изучением медиапространства на предмет распространения не соответствующей действительности и порочащей информации об обстоятельствах ДТП, в котором серьезно пострадала Лада Дэнс», — пояснил Жорин.

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Позже, когда в адрес певицы стали поступать угрозы, юристы подготовили заявление в правоохранительные органы с просьбой установить личность злоумышленника и провести проверку на предмет наличия состава преступления по статье 119 УК РФ, добавил он.

Речь идет об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Жорин обратил внимание, что максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Угрозы артистка получает через соцсети и мессенджеры. Кроме того, ей звонят на мобильный телефон, уточнил адвокат.

Все материалы, по его словам, уже передали в правоохранительные органы.,

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — заключил он.

В минувший вторник, 15 августа, Сергей Пудовкин в комментарии «360» сообщал, что Лада Дэнс сохраняет позитивный настрой, а после выписки из больницы намерена разобраться со всеми провокаторами и хейтерами.

ДТП, в котором пострадала артистка, произошло в Подольске 5 августа. После аварии Ладу Дэнс госпитализировали.

На связь с поклонниками певица смогла выйти 11 августа. Она поблагодарила всех за внимание и поддержку, а также обратила внимание на большое количество фейков о случившемся.