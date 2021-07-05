Правообладатель комиксов Love is подал в суд на певицу Елену Темникову

Нидерландская компания Minikim Holland B.V., владеющая авторскими правами на комиксы Love is, подала в суд на певицу Елену Темникову. Причиной стала gif-картинка, которую использовала артистка в своих соцсетях для анонса нового сингла.

Иск поступил в арбитражный суд Омской области. Компания требует взыскать с Темниковой компенсацию за нарушение авторских прав.

Представители Minikim Holland B.V. считают, что использованная певицей gif-картинка напоминала популярных героев вкладышей жевательной резинки. Предварительное судебное заседание по иску состоится в 14:55 3 августа в Омске.

Темникова пока никак не прокомментировала претензии нидерландской компании. Недавно она перенесла операцию и опубликовала фото из больничной палаты.

Комиксы Love is были созданы в 1960 году художницей из Новой Зеландии Ким Казали. Впервые их опубликовали в 1970 году в газете Los Angeles Times. Огромную популярность они получили после того, как их начали печатать на обертках одноименных жевательных резинок. После смерти создательницы комиксов их стал создавать ее партнер из Великобритании, художник Билл Эспри.

Сингл «Как на фантиках Love is», который стал причиной конфликта между правообладателем и Темниковой, вышел в августе прошлого года.