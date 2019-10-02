Правительство Чехии объявит государственный траур в день похорон Карела Готта
Национальный траур решило объявить в день похорон популярного певца Карела Готта правительство Чехии, сообщило РИА «Новости».
Проведение церемонии прощания с Готтом запланировали в храме святого Витта на Пражском граде, однако власти ожидают согласия родственников покойного.
Кроме национального траура, в церемонии государственных похорон предусмотрена траурная процессия, а также воинские почести, сообщил сайт «Аргументы и факты».
Карел Готт скончался в возрасте 80 лет в ночь на 2 октября.