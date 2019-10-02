  • Правительство Чехии объявит государственный траур в день похорон Карела Готта

    02 октября 2019, 20:20

    Ирина Чишкина

    Национальный траур решило объявить в день похорон популярного певца Карела Готта правительство Чехии, сообщило РИА «Новости».

    Проведение церемонии прощания с Готтом запланировали в храме святого Витта на Пражском граде, однако власти ожидают согласия родственников покойного.

    Кроме национального траура, в церемонии государственных похорон предусмотрена траурная процессия, а также воинские почести, сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Карел Готт скончался в возрасте 80 лет в ночь на 2 октября.