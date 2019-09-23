  • «Правда всегда восторжествует»: Игорь Слуцкий — об итогах расследования трагедии в доме Круга

    23 сентября 2019, 15:31

    Ольга Чеснокова

    Соавтор Михаила Круга Игорь Слуцкий в интервью ИА НСН прокомментировал завершение расследования дела об убийстве знаменитого российского шансонье спустя 17 лет.

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    Слуцкий признался, что рад результатам расследования.

    «Правда всегда восторжествует. Раз это истина и она через столько лет (стала известна — при. ред. ИА НСН) — то и слава Богу. Если бы Миша был жив, он бы пел другие песни, и мы над этими песнями с ним уже работали, когда мы сотрудничали», — заявил Слуцкий.

    23 сентября Следственный комитет России сообщил, что восстановил до мельчайших подробностей события, произошедшие в ночь на 1 июля 2002 года в доме Михаила Круга (Михаил Воробьева) в Твери. По данным ведомства, двое мужчине — Александр Агеев и Дмитрий Веселов — проникли в жилище музыканта. Они намеревались похитить антиквариат и ценности и скрыться. Однако шансонье вместе с семьей внезапно вернулся домой. Это застало грабителей врасплох. В результате Веселов дважды выстрелил в музыканта.

    Спустя год Веселова застрелил член его же банды «Тверские волки» Александр Осипов, который являлся поклонником творчества Круга.