Подобных Ивлеевой водителей предложили лишать прав пожизненно

У блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в очередной раз эвакуировали машину. Пока девушка жаловалась на неприятность подписчикам, у нее предложили пожизненно забрать права — как у злостного нарушителя ПДД.

Ивлеева поделилась в Instagram снимком, на котором красный спорткар стоит на эвакуаторе. На другом фото — уже черный автомобиль на платформе манипулятора.

«Как говорит одна моя подруга: „Это жизнь!“» — написала телеведущая, на что получила множество советов по правильной парковке.

Систематическое нарушение Ивлеевой правил дорожного движения ни для кого не секрет. Но теперь внимание на блогера обратили общественники.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил «360», что водителей с таким количеством нарушений следовало бы лишать прав пожизненно.

«Мы вышли с инициативой, <…> чтобы внести поправки в федеральный закон „О безопасности дорожного движения“. <…> В Европе, если человек систематически нарушает правила дорожного движения, то его автоматически лишают прав. Это та ситуация, которая произошла с Ивлеевой, Эдвардом Билом, Михаилом Ефремовым. <…> Человек спокойно ездит, нарушает, попадает под фото- и видеокамеры», — пояснил общественник.

Бородин добавил, что обычно оплаченным штрафом дело заканчивается. Поведение человека, особенно известного, не меняется.

«От их действий, самое главное, страдают обыкновенные граждане — дети, люди пожилого возраста. <…> Сегодня они через социальные сети пытаются чему-то учить молодежь, а потом нарушают закон. <…> Погоня за лайками иногда заканчивается летальными исходами», — подчеркнул руководитель проекта.

В инициативе среди прочих изменений указано, что у нарушившего более 10 раз ПДД водителя права стоит отбирать навсегда.