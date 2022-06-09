Пранкеры Вован и Лексус решили уйти с YouTube

Администрация YouTube удалила канал российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Такое происходило уже дважды. После случившегося блогеры заявили, что больше не будут отстаивать свой аккаунт и сменят площадку. Об этом сообщил «Ридус».

«Уже привычно, уже не в первый раз удаляют. Что делать, будем работать на RuTube и в Telegram, на других площадках. А на YouTube уже, конечно, бессмысленно создавать новые каналы. Но будем, наверное, выкладывать на каких-то случайных каналах наши ролики», — пояснил Вован.

На данный момент блогеры не планируют подавать в суд на платформу. По словам Кузнецова, даже если им удастся выиграть суд, что вряд ли это изменит ситуацию.