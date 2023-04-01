Знаменитости 01 апреля 2023, 18:49 Пранкеры «поженили» сына Уилла Смита и Грету Тунберг Пранкеры Вован и Лексус выдали Грету Тунберг замуж за сына Уилла Смита РИА «Новости»

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Российские пранкеры Вован и Лексус устроили первоапрельский розыгрыш американскому актеру Уиллу Смиту и его сыну Джейдену, которого во время разговора «женили» на юной экоактивистке «Грете Тунберг». Запись разговора пранкеры выложили на официальном RuTube-канале «Шоу ВиЛ».

В ходе звонка Вован и Лексус представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. В ответ Смит-старший поблагодарил «Грету» за ее позицию, выразив заинтересованность тем, что она может сказать. В ответ «Грета» с «отцом» подвели актера к тому, что экоактивистка влюблена в Джейдена и они хотят пожениться.

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«Я хочу, чтобы вы благословили наш брак. Я прошу прощения, я виновата. Думала, что мы запланировали свадьбу, можно организовать отличную вечеринку», — обратилась к актеру поддельная экоактивистка.

После этого Смит и его сын засмеялись: судя по всему, они догадались о розыгрыше, но решили дальше общаться со звонившими. Актер заявил, что знал об отношениях сына с активисткой, но не думал, что все зашло так далеко.

«Грета» же ответила, что она и Джейден ждут ребенка, поэтому Уилл станет дедушкой. Смит-старший сказал, что рад этому, учитывая, сколько Тунберг сделала для мира.

Под конец телефонного звонка Джейден отметил, что это был лучший разговор в его жизни. Прощаясь, «Сванте» попросил Уилла придумать имя ребенку, и все дружно сошлись на том, что малыша точно не нужно называть «Дональд».

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