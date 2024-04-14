Знаменитости 14 апреля 2024, 13:44 Прах Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище Урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прах народного артиста России Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прах Ширвиндта предали земле на аллее кладбища, где также похоронены Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Инна Чурикова и Василий Лановой. По пожеланию семьи актера, церемония прошла в ряду родных и коллег покойного.

Реклама

Ширвиндта не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Прощание с артистом состоялось в Театре Сатиры, после чего его кремировали.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры начался скандал из-за решения руководства отменить спектакль «Где мы?..», часть труппы выступила против этого. Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснял ситуацию ошибками в управлении.

Художественный руководитель театра Сергей Газаров заявлял, что отмена спектакля была последней волей Ширвиндта.