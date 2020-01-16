    16 января 2020, 14:56

    PR-специалист объяснил слова Водонаевой о материнском капитале и «быдле»

    Анастасия Кременчугская

    Антон Вуйма, PR-специалист и фейк-мейкер, рассказал, почему Алена Водонаева, светская львица, оскорбляет людей в социальных сетях. Кроме того специалист предположил, по чьему пути она пойдет, написал «Царьград».

    Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил об увеличении суммы для материнского капитала. Он считает, что это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Водонаева раскритиковала эту меру. У себя в Instagram телеведущая написала, что проблема демографии в РФ не в том, что маткапитал маленький, а в уровне жизни населения.

    «Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты граждане России или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — заявила Водонаева.

    Светская львица утверждает, что ни какие доплаты не спасут, на прокормку себя и детей люди будут брать кредиты, которые оплачиваются из поколения в поколение.

    Антон Вуйма объяснил, почему телеведущая устраивает троллинг с «быдлом».

    По словам специалиста Водонаева, вызывая возмущение в соцсети, напоминает о себе. Вуйма считает, что не исключено, что в скором времени она пойдет по пути Шнура и Дудя, окунется в политику.