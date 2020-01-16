PR-специалист объяснил слова Водонаевой о материнском капитале и «быдле»

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил об увеличении суммы для материнского капитала. Он считает, что это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Водонаева раскритиковала эту меру. У себя в Instagram телеведущая написала, что проблема демографии в РФ не в том, что маткапитал маленький, а в уровне жизни населения.

«Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты граждане России или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — заявила Водонаева.

Светская львица утверждает, что ни какие доплаты не спасут, на прокормку себя и детей люди будут брать кредиты, которые оплачиваются из поколения в поколение.

Антон Вуйма объяснил, почему телеведущая устраивает троллинг с «быдлом».

По словам специалиста Водонаева, вызывая возмущение в соцсети, напоминает о себе. Вуйма считает, что не исключено, что в скором времени она пойдет по пути Шнура и Дудя, окунется в политику.