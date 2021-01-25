PR-менеджер Юрия Шатунова отреагировал на исчезновение интернет-видео певца

Как отметил представитель артиста, правообладатели «Ласкового мая» решили избавиться от всех роликов с прежними участниками группы, которые не перезаключили договор. Шатунов высказался против этой инициативы и перестал общаться с продюсером коллектива Андреем Разиным.

«Речь идет о современных видео, и мы сами не понимаем, что происходит. Мы будем делать в понедельник запрос. Эти песни не входят в судебное разбирательство, это новая песня», — подчеркнул PR-менеджер музыканта.

Он уточнил, что певец на протяжении долгого времени судился с Разиным за право выступать со своим репертуаром. Все попытки Юрия защититься не увенчались успехом. Шатунова лишили права исполнять прославившую его песню «Белые розы».

В публикации своего Instagram-аккаунта Разин рассказал, что пробовал «вразумить» правообладателей, однако повлиять на них не получилось. Ролики с участием Юрия стали пропадать из интернета. Продюсер заявил, что хочет помочь артисту, однако тот игнорирует его предложения.