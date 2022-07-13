PR-директор Тhе Vоiсе рассказал, как события на Украине повлияли на российский шоу-бизнес

События на Украине повлияли на работу глянцевых изданий, как и на всю индустрию шоу-бизнеса. Об этом в интервью «360» рассказал PR-директор группы издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов.

Из-за украинских событий российский Cosmopolitan провел ребрендинг. Теперь журнал будет выходить под названием The Voice. Вместе с тем стало меньше и звезд шоу-бизнеса, с которыми можно работать.

«Конечно, большое количество звезд теперь недоступны, большое количество звезд были с украинскими паспортами и сюда им просто запрещен въезд. Есть артисты, которые уехали, которые пока очень сторонятся этого всего», — рассказал Мартынов.

Ситуация вокруг Украины повлияла на рынок, но это новые условия, работе в которых предстоит обучиться, отметил PR-директор.

«Общественно-политические процессы влияют на все, на культуру в том числе. Конечно же, ты перестраиваешься в соответствии с ними, ты никуда не можешь от этого деться», — сказал он.

В то же время есть артисты, которые продолжают активно развивать свою карьеру, пока другие молчат. Мартынов привел в пример певицу Анну Asti.

«Мало кто что-то выпускает, мало кто ведет активную творческую жизнь. И человек собирает такие охваты, такую аудиторию. Открой Apple Music Top 100, там первые 10 треков Ани (Анны Asti — прим. ред.). И это классный пример, что сейчас как раз время делать, время завоевывать, забирать себе эту аудиторию, эту поляну. Потому что перестройка огромная, и ты должен в этой перестройке свое место застолбить», — заявил PR-директор The Voice.

По мнению Мартынова, не все глянцевые издания продолжат выходить в России в печатных версиях. Но у The Voice сохранится традиционный формат, в котором возобновят выпуск с сентября.