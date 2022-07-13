PR-директор рассказал, как Макс Барских хотел попасть на обложку русского Cosmopolitan

Украинский певец Макс Барских, который сам для себя «отменил» Россию, еще недавно не останавливался ни перед чем в попытках освоить российский рынок и даже хотел попасть на обложку женского журнала. Об этом в интервью «360» рассказал PR-директор группы издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов.

Чтобы попасть на обложку Cosmopolitan, нужно быть актуальным и интересным читателю. Мартынов отметил, что у Cosmopolitan были эксперименты и с мужчинами на обложках, но только в digital-формате.

«Это должен быть актуальный, классный герой, у которого должно что-то происходить, должен быть инфоповод. Это герой, который должен полностью отражать дух Cosmopolitan, должен быть интересен читателю. Мы иногда решаемся на какие-то digital-ходы, у нас были мужские обложки именно в digital. Но это должен быть человек, созвучный бренду и ценностям аудитории, актуальный в данный момент», — сказал он.

На обложку Cosmopolitan хочется попасть всем, это дает определенный статус. Поэтому редко приходится кого-то уговаривать. Но с Максом Барских, по словам Мартынова, получилась немного другая история. Представители артиста вели переговоры с изданием и хотели, чтобы он появился на обложке печатной версии. Когда договориться не получилось, Макс Барских повел себя так, словно ему это и не было нужно.

«Он человек впечатлительный, эмоциональный. И его прямо несло до невозможности. Там были все эти истории: „Да я вообще заезжал, вы были счастливы, что вы могли меня лицезреть, да мне вообще все это было не нужно“. На самом деле все это не так, потому что у Макса Барских очень активная PR-команда, и они хотели все, сразу и много на этом рынке. У нас очень много было с ними переговоров, что Макс хочет встать на обложку журнала, где в общем-то появляются женщины», — рассказал PR-директор The Voice.

Мартынов усомнился, что аудитория Cosmopolitan поняла бы такой ход.

«Это было бы классно с точки зрения контента, классный слом, это можно было бы красиво снять. Но поняла бы это аудитория широкая, федеральная? Не знаю, мне кажется, разные были бы отзывы», — сказал он.