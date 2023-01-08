Знаменитости 08 января 2023, 22:28 «Позорный скандал». Принц Гарри открыто осудил своего дядю Эндрю за сексуальное насилие Принц Гарри открыто осудил своего дядю Эндрю за сексуальное насилие Википедия

Читать 360tv в

Принц Гарри публично осудил своего дядю Эндрю, которого обвиняли в сексуальном насилии. Он стал первым из королевской семьи, кто открыто высказался об этом, написало издание The Telegraph.

В своих мемуарах под названием Spare («Запасной») принц Гарри напомнил, что Эндрю продолжал пользоваться услугами королевской охраны после обвинений в сексуальном насилии. При этом в 2020 году герцога Сассекского и его жену Меган Маркл лишили такой возможности. Причиной стал их отказ от выполнения королевских обязанностей.

Реклама

«Несмотря на то, что мой дядя Эндрю был втянут в позорный скандал, обвинен в сексуальном насилии над молодой девушкой, никто даже не предложил снять с него охрану», — заявил принц Гарри.

Реклама

По его словам, у людей было много причин жаловаться на его семью, но сексуальные преступления в них не входили. До принца Гарри ни один из представителей монаршей семьи не высказывался публично о разгоревшемся вокруг Эндрю скандале.

Ранее принца Эндрю заставили покинуть Букингемский дворец. Такое решение принял король Великобритании Карл III из-за сексуального скандала. Принца в насилии обвинила американка Вирджиния Джуффре, утверждавшая, что тот надругался над ней в 17 лет.