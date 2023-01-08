08 января 2023, 22:28
«Позорный скандал». Принц Гарри открыто осудил своего дядю Эндрю за сексуальное насилие
Принц Гарри открыто осудил своего дядю Эндрю за сексуальное насилие
Принц Гарри публично осудил своего дядю Эндрю, которого обвиняли в сексуальном насилии. Он стал первым из королевской семьи, кто открыто высказался об этом, написало издание The Telegraph.
В своих мемуарах под названием Spare («Запасной») принц Гарри напомнил, что Эндрю продолжал пользоваться услугами королевской охраны после обвинений в сексуальном насилии. При этом в 2020 году герцога Сассекского и его жену Меган Маркл лишили такой возможности. Причиной стал их отказ от выполнения королевских обязанностей.
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«Несмотря на то, что мой дядя Эндрю был втянут в позорный скандал, обвинен в сексуальном насилии над молодой девушкой, никто даже не предложил снять с него охрану», — заявил принц Гарри.
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По его словам, у людей было много причин жаловаться на его семью, но сексуальные преступления в них не входили. До принца Гарри ни один из представителей монаршей семьи не высказывался публично о разгоревшемся вокруг Эндрю скандале.
Ранее принца Эндрю заставили покинуть Букингемский дворец. Такое решение принял король Великобритании Карл III из-за сексуального скандала. Принца в насилии обвинила американка Вирджиния Джуффре, утверждавшая, что тот надругался над ней в 17 лет.
Принц Гарри
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