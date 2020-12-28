«Позор скульптору»: поклонники снова ужаснулись памятником на могиле Александра Абдулова

Памятник на могиле Александра Абдулова до сих пор ужасает поклонников. Многие считают, что эта «груда цемента» сильно портит внешний вид.

В одной из групп во «ВКонтакте» летом выложили новые фотографии памятника на могиле советского актера. Пользователи снова возмутились, почему великого артиста «завалили камнями». Хотя мемориальная композиция стоит там почти 12 лет.

«Ужас, какой жуткий памятник, цементная куча с налепленными буквами, позор тому скульптору за отвратительную работу», — пишут поклонники под постом с фото.

А кто-то считает памятник просто неудачным. В камень вмонтированы белый мраморный крест и плита с фотографией Абдулова с проб на роль Ланселота в фильме «Убить дракона». Однако нельзя назвать дизайн памятника непродуманным решением. Идея принадлежит второй жене Абдулова Юлии, которую поддержали друзья и знакомые, сообщает «Экспресс-газета». Скульптором выступил Владимир Матюхин.

Поклонники Александра Абдулова каждый год 3 января приходят на центральную аллею Ваганьковского кладбища, чтобы положить цветы. Актер скончался от рака в 2008 году.

Ранее первая жена актера Ирина Алферова рассказала, что их брак не был счастливым. Ей не хватало заботы, и она все время плакала.