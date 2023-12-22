22 декабря 2023, 01:33
«Позор года». Певец Лепс раскритиковал артистов за нападки на Shaman
Лепс назвал позором отношение к Shaman со стороны ряда артистов на «Песне года»
Российский певец Григорий Лепс осудил исполнителей, отказавшихся выступить на одной сцене с Ярославом Дроновым, известным как Shaman, на шоу «Песня года». Он назвал такое поведение позором, сообщил «Царьград».
Во время финальной песни музыканта проигнорировали некоторые артисты, в частности, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Валерия и Полина Гагарина. Леонид Агутин вообще отказался выйти с ним на одну сцену.
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«Петь с ним — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», — заявил певец.
При этом никого из них не смутил тот факт, что они выступали в Кремлевском дворце и на государственном телевидении.
Лепс не стал молчать и вступился за Дронова, которого назвал профессионалом своего дела. Артистам, которые отказались с ним петь, посоветовал молчать насчет патриотизма, если они еще ни разу не выступали перед российскими солдатами на передовой.
«Это позор года», — высказался об их поведении Лепс.
Ранее RT изучил райдер Григория Лепса, готового спеть в России за 8,5 миллиона рублей. Выяснилось, что певец согласен добираться на поезде. Если время в пути займет больше 12 часов, то музыкальный коллектив полетит самолетом. Что касается проживания, то пятизвездочный люкс, а в гримерке должны быть сырые яйца и качественная туалетная бумага.
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Патриотизм
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