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    15 августа 2020, 20:38

    Познер защитил российскую вакцину от коронавируса

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин получил от ученых точные гарантии, иначе бы не объявлял о создании вакцины от коронавируса. Так телеведущий Владимир Познер отреагировал на слова читателя о том, что власти «сказали „гоп“, не успев перепрыгнуть». Его ответ опубликован на сайте «Познер Online».
    Познер защитил российскую вакцину от коронавируса

    Познер напомнил, что о появлении вакцины объявил сам глава государства.

    «Можно к Путину относиться по-разному, но надо признать, что он не болтун, просто так не говорит», — заявил ведущий.

    Путин — не тот человек, «который готов подставить себя, быть посмешищем». Познер предположил, что президент получил от ученых точные гарантии.

    Ранее один из читателей написал, что российские власти просто хотят быть первыми в мире, кто добьется успехов в борьбе с пандемией. Он надеется, что лекарство вскоре найдут. Причем было бы хорошо, если бы первой к этому пришла Россия. Однако читатель опасается типичного «сказали „гоп“, не успев перепрыгнуть».

    Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» 11 августа. Первыми вакцинацию пройдут медики и учителя. В гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года.

    Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. Производство вакцины стартовало 15 августа.

    Новости SMI.FM