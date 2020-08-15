Познер защитил российскую вакцину от коронавируса

Познер напомнил, что о появлении вакцины объявил сам глава государства.

«Можно к Путину относиться по-разному, но надо признать, что он не болтун, просто так не говорит», — заявил ведущий.

Путин — не тот человек, «который готов подставить себя, быть посмешищем». Познер предположил, что президент получил от ученых точные гарантии.

Ранее один из читателей написал, что российские власти просто хотят быть первыми в мире, кто добьется успехов в борьбе с пандемией. Он надеется, что лекарство вскоре найдут. Причем было бы хорошо, если бы первой к этому пришла Россия. Однако читатель опасается типичного «сказали „гоп“, не успев перепрыгнуть».

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» 11 августа. Первыми вакцинацию пройдут медики и учителя. В гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года.

Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. Производство вакцины стартовало 15 августа.