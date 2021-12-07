Познер высказался о бойкоте США Олимпиады в Пекине

Журналист Владимир Познер в разговоре с «Матч ТВ» высказался о бойкоте США Олимпиады в Пекине. Он заявил, что Олимпиаду вообще не стоило проводить в Китае.

Познер пояснил, что, учитывая жесткую внутреннюю политику Китая, считает слишком мягкими подобные меры.

«Что касается внутренней политики Китая, то, как они действуют с инакомыслием и так далее, то я вообще считаю, что не надо было проводить Олимпиаду в Китае. Не очень понимаю, почему такое, в общем мягкое отношение к Китаю в этом вопросе. На мой взгляд, следовало бы гораздо более резко отреагировать в этом вопросе. Причем сделать это не накануне, а гораздо раньше», — сказал журналист.

Американские спортсмены смогут поехать на соревнования в Пекине. Бойкотировать Олимпиаду будут только официальные представители американских властей, пояснила «Газета.ru».