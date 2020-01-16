Познер усомнился в том, что Урганта лишат гражданства

Активист создал петицию с требованием лишить Урганта гражданства РФ. Причиной стал рождественский выпуск телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В ходе интервью с французским актером Жераром Депардье ведущий показал картинку-пародию на изображение Иисуса Христа. Позднее в эфире программы выступил музыкант Джизус с татуировкой «Я — сын бога» на груди. Кормухин усмотрел в этом оскорбление чувств верующих.

Российский журналист и друг Ивана Урганта Владимир Познер поделился своим мнением о ситуации.

«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него [Урганта] не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден», — процитировал Познера сайт Ura.ru.

Журналист признался, что не видел выпуск программы, о котором идет речь. Однако он отметил, что «„Первый канал“ счел возможным выпустить программу — по этому вопросу следует обращаться туда».

«Я же дружу с ним [Ургантом], и никакое движение типа „Сорок сороков“ не изменит моего отношения к нему», — подытожил Познер.

Отмечается, что дружба Познера и Урганта зародилась еще в 2008 году в ходе съемок программы «Одноэтажная Америка» о путешествии по США.

Ранее представитель Дмитрия Хрусталева Анна в беседе с «360» предположила, что россияне пишут подобные петиции от скуки.