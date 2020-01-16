    16 января 2020, 20:21

    Познер усомнился в том, что Урганта лишат гражданства

    Ирина Нагайникова

    Лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин потребовал лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства после скандального выпуска программы «Вечерний Ургант». Об этом сообщил «Царьград».

    Активист создал петицию с требованием лишить Урганта гражданства РФ. Причиной стал рождественский выпуск телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В ходе интервью с французским актером Жераром Депардье ведущий показал картинку-пародию на изображение Иисуса Христа. Позднее в эфире программы выступил музыкант Джизус с татуировкой «Я — сын бога» на груди. Кормухин усмотрел в этом оскорбление чувств верующих.

    Российский журналист и друг Ивана Урганта Владимир Познер поделился своим мнением о ситуации.

    «Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него [Урганта] не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден», — процитировал Познера сайт Ura.ru.

    Журналист признался, что не видел выпуск программы, о котором идет речь. Однако он отметил, что «„Первый канал“ счел возможным выпустить программу — по этому вопросу следует обращаться туда».

    «Я же дружу с ним [Ургантом], и никакое движение типа „Сорок сороков“ не изменит моего отношения к нему», — подытожил Познер.

    Отмечается, что дружба Познера и Урганта зародилась еще в 2008 году в ходе съемок программы «Одноэтажная Америка» о путешествии по США.

    Ранее представитель Дмитрия Хрусталева Анна в беседе с «360» предположила, что россияне пишут подобные петиции от скуки.