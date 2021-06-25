Познер улетит в отпуск за границу

Российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему в пандемию решил отдохнуть за границей. Причину написал News.ru.

Журналист рассказал, что обычно проводит отпуск не в России, поэтому и для 2021-го он не захотел делать исключение.

«Я обычно провожу отпуск за рубежом. И собираюсь это сделать и в этом году. <…> Я вообще не очень считаю нужным всем рассказывать, где буду отдыхать. Это все-таки личный вопрос. Я не понимаю, почему это надо делать публично», — заявил Познер.

Для него идеальный отпуск тот отдых, во время которого он чувствует себя хорошо.

Накануне Познер раскритиковал российского актера Егора Бероева, сравнившего коронавирусные ограничения с преследованием евреев во время Второй мировой войны.

Жителям средний полосы России, особенно северных районов, посоветовали отдохнуть на море. Однако в пандемию коронавируса лучше подбирать места недалеко от дома.