Познер рассказал о любви к французскому шансону

Владимир Познер в разговоре с News.ru признался в любви к французскому шансону. Телеведущий также перечислил своих любимых исполнителей этого жанра.

Познер рассказал, что питает слабость к французским шансонье, хотя и не может найти объяснения тому, что они так популярны вне Франции. Любимыми исполнителями он назвал Шарля Азнавура, Мориса Шевалье и Эдит Пиаф.

«Французские шансонье — это особое явление. <…> Почему они популярны вне Франции… Нет рационального объяснения. Это очень давняя французская традиция — шансонье. Она восходит к началу прошлого века. Такие [певцы], как Морис Шевалье. Я лично их обожаю. [Шарля] Азнавура, например. Очень люблю его. Эдит Пиаф. Не могу объективно это оценивать, вы спрашиваете о чем-то родном», — сказал телеведущий.

В России шансон часто ассоциируется с «блатной романтикой», но на самом деле изначально это исконно французский жанр, возникший еще в средние века. А само слово «шансон» (chanson) переводится с французского как «песня».