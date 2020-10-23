Познер рассказал о черной стороне юмора

Телеведущий родился 1 апреля, в День смеха. Поэтому не удивительно, что Познер любит постоянно отпускать разные шутки. Однако бывали случаи, когда он разыграл, а «потом это просто был ужас». Одним из жизненных примеров он решил поделиться.

Во время учебы на биологическом факультете МГУ студенты старше курсом позвали Познера домой к своим родителям — профессору и его жене, тоже профессору биофака МГУ. Они были франкофонами, поэтому знакомые представили будущего телеведущего как француза.

«Ну вот я пришел, я по-русски не говорю, я говорю по-французски, и эти на полном серьезе родители меня и принимали, и разговаривали. И в какой-то мент я понял, что если я скажу, что это шутка, то это будет катастрофа», — признался Познер.

Он не в курсе, узнали ли когда-то преподаватели, что перед ними сидел не француз.