Познер рассказал о человеческом качестве, которое его завораживает

Журналист Владимир Познер рассказал о человеческом качестве, которое вызывает у него восхищение. Ведущий поделился мыслями на своем сайте «Познер Online», сообщил NEWS.ru.

«Больше всего ценю ум. Вообще, умный человек у меня вызывает всегда нельзя сказать — симпатию, потому что есть умные очень и плохие люди, но все-таки ум меня завораживает», — подчеркнул Владимир Владимирович.

Помимо прочего, Познер любит, когда человек добр, честен и порядочен. При этом ум, талант и мастерство он считает самыми ценными людскими качествами. Эти характеристики привлекают его одинаково как в мужчинах, так и в дамах.